Стивен Сигал выразил готовность лично сражаться за Россию в рамках СВО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал выразил свою готовность при необходимости отправиться на передовую в зону СВО. Об этом он сообщил в собственном документальном фильме "Во имя справедливости", опубликованном на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Сигал рассказал, что на следующий день после начала СВО он написал письмо, которое направил Владимиру Путину.

"В письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги", – уточнил спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Он также добавил, что в случае необходимости будет "сражаться на стороне своего президента".

Ранее Сигал назвал Путина величайшим мировым лидером. По его словам, Россию под управлением российского президента ждет хорошее будущее.

Американский актер с 2016 года имеет гражданство РФ. Документ ему вручил лично Путин.

