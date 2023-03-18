Стивен Сигал назвал людей самым прекрасным, что есть в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актер и продюсер Стивен Сигал рассказал, что считает самым прекрасным в России, передает РИА Новости.

"В России меня ничего не удивляет, а самое прекрасное в ней – это люди", – заявил Сигал.

На пресс-конференции в честь церемонии открытия Всероссийского центра айкидо "Тайфун" актер допустил, что может начать новые проекты в России после спецоперации на Украине.

70-летний американский актер Стивен Сигал с 2016 года имеет гражданство РФ. Документ ему вручил лично президент России.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!