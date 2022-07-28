Спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал может сменить должность

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Американский актер Стивен Сигал, выполняющий функции спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США, заявил, что может перейти на другую работу.

"Отношения между США и Россией, как вы знаете, весьма напряженные. И идут дискуссии о том, чтобы изменить мою позицию, в плане того, что мне было ранее поручено", – приводит его слова РИА Новости.

В июне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, по-прежнему будет выполнять роль спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США, несмотря на общий климат российско-американских отношений.

Стивен Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям в начале апреля 2018 года после получения российского гражданства в ноябре 2016-го. Паспорт ему лично вручил Владимир Путин.