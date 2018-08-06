В МИД России рассказали о новых обязанностях Стивена Сигала

Фото: AP/Alexander Zemlianichenko
В МИД России рассказали, чем будет заниматься актер, кинопродюсер и музыкант Стивен Сигал на должности спецпредставителя на общественных началах министерства. Об этом сообщает РИА Новости.
Сигал в МИД займется проектами в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также сохранением связанных с Россией памятных мест в США. Также в его обязанности будет входить популяризация наследия Русской Америки.
"В новом качестве Стивен Сигал будет содействовать проработке и реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов, участвовать в соответствующих мероприятиях на российской территории и за рубежом, поддерживать контакты с американскими партнерами", – говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.
В МИД также поблагодарили актера за готовность развивать российско-американские общественные и культурно-гуманитарные связи.
Ранее стало известно, что должность актера не подразумевает денежного вознаграждения. Стивен Сигал стал гражданином России 3 ноября 2016 года. В настоящее время актер является гражданином США, России и Сербии.
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