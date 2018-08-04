Сигал рассказал о своем назначении в МИД России‍

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Американский киноактер, который с 2016 года стал гражданином России, Стивен Сигал прокомментировал свое назначение на должность специального представителя в МИД РФ. Об этом передает RT.
"Я всегда хотел помочь улучшить отношения между Россией и США. Я много лет работал над этим неофициально и теперь рад, потому что могу делать свою работу официально!" – отметил актер.
Ранее в МИД России заявили, что Сигал назначен специальным представителем ведомства по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Уточняется, что должность актера не подразумевает денежного вознаграждения.
Ранее актер выступил на показательной тренировке по кикбоксингу в Москве, которая прошла на 89 этаже Башни "Федерация Восток" комплекса "Москва-Сити".
Стивен Сигал стал гражданином России 3 ноября 2016 года. В настоящее время актер является гражданином США, России и Сербии.
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