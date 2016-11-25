Форма поиска по сайту

25 ноября 2016, 18:32

Политика

Путин вручил Стивену Сигалу российский паспорт

Президент Владимир Путин вручил российский паспорт американскому актеру Стивену Сигалу в Кремле. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

Путин отметил, что они обсуждали получение Сигалом российского гражданства некоторое время назад. "С самого начала мы говорили о том, что если это произойдет, это будет абсолютно деполитизировано", – сказал президент. Он добавил, что наличие российского гражданства облегчит американскому актеру реализацию его профессиональных планов и общение с друзьями в России.

После получения паспорта Сигал поставил в нем свою подпись.

Указ о получении актером российского гражданства появился на сайте Кремля в начале ноября. О желании стать гражданином России Сигал заявлял в сентябре на кинофестивале "Край света" в Южно-Сахалинске. "Я бы очень хотел несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России, с людьми, которые меня здесь любят и ждут", – сказал актер.

В январе 2016 года Сигал уже получил гражданство Сербии.

Стивен Сигал снялся в 120 фильмах, среди которых самые популярные "В огне", "Смерти вопреки", "В смертельной зоне", "Над законом". Его коллегами по съемочной площадке были Томми Ли Джонс, Майкл Кейн, Вупи Голдберг, Дэнни Трехо и другие голливудские актеры.

Владимир Путин Стивен Сигал российское гражданство актеры новости культурного мира

