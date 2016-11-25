Путин вручил Стивену Сигалу российский паспорт

Президент Владимир Путин вручил российский паспорт американскому актеру Стивену Сигалу в Кремле. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

Путин отметил, что они обсуждали получение Сигалом российского гражданства некоторое время назад. "С самого начала мы говорили о том, что если это произойдет, это будет абсолютно деполитизировано", – сказал президент. Он добавил, что наличие российского гражданства облегчит американскому актеру реализацию его профессиональных планов и общение с друзьями в России.

После получения паспорта Сигал поставил в нем свою подпись.