Reuters: G7 и ЕС обсуждают замену потолка цен на экспорт нефти из России

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Страны G7 и Евросоюза ведут переговоры о замене потолка цен на экспорт нефти из России, пишет Reuters со ссылкой на источники.

"Переговоры о замене потолка цен на экспорт российской нефти полным запретом на доступ к услугам морских перевозок для снижения доходов от нефти", – говорится в материале.

По информации СМИ, данное решение может появиться в следующем санкционном пакете Брюсселя, который запланирован на начало 2026 года. Отмечается, что эту идею на неформальных встречах продвигают британские и американские чиновники.

В настоящее время ограничение составляет 47,6 доллара за баррель. К механизму присоединились Великобритания, Швейцария, Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия.

В октябре Лондон расширил антироссийский санкционный список на 90 позиций. Ограничения ввели в том числе против 35 организаций, среди которых оказались нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть".

Кроме того, санкции затронули несколько банков, а также 51 судно, якобы перевозящее российскую нефть.

При этом ранее страны ЕС также одобрили предварительное соглашение по поэтапному запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Согласно документу, мера коснется и трубопроводного газа.

Полный пакет норм вступит в силу к концу 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа – с осени 2027-го. Ограничения для долгосрочных контрактов на поставки СПГ начнут действовать с января 2027-го.