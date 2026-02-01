Форма поиска по сайту

Новости

Новости

00:38

Политика

Бойцы РФ освободили 24 населенных пункта в зоне СВО в январе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие РФ освободили 24 населенных пункта в рамках спецоперации на Украине за прошедший месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Больше всего населенных пунктов – 10 – освободили бойцы группировок войск "Восток" и "Днепр" в Запорожской области: Новояковлевка, Павловка, Терноватое, Белогорье и прочие.

Шесть сел взяли под контроль военные Центральной и Южной группировок в ДНР, четыре – бойцы группировок "Запад" и "Север" в Харьковской области. Кроме того, три населенных пункта перешли под контроль ВС РФ благодаря действиям группировки "Север" в Сумской области, а также еще одно село освободили бойцы "Востока" в Днепропетровской области.

Ранее российские военнослужащие с помощью дронов "Герань" поразили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8 в Кировоградской области. Авиатехника противника была уничтожена на площадке в 46 километрах западнее аэродрома Канатово.

Кроме того, несколько украинских офицеров, в том числе из спецподразделения "Омега", были уничтожены на территориях ДНР и в Харьковской области. К примеру, в ДНР был ликвидирован командир группы спецназначения "Омега" Нацгвардии Украины лейтенант Константин Суходольский (позывной Сухой).

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили опорные пункты противника в зоне СВО

