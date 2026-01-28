Форма поиска по сайту

28 января, 17:08

Политика

Путин установил День военной полиции в ВС РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин установил в Вооруженных силах России День военной полиции. Он будет отмечаться 8 февраля. Соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Дата связана с тем, что именно в этот день в 1812 году российский император Александр I подписал документ "Учреждения для управления большой действующей армией". В нем впервые в истории страны встречается термин "военная (воинская) полиция" и регламентируется ее деятельность в войсках.

Ранее Путин официально установил в ВС РФ День морской пехоты. Праздник отмечают 27 ноября. До этого День морской пехоты отмечался ежегодно только в Военно-морском флоте (ВМФ).

С 2024 года он празднуется на более высоком уровне. Соответствующий праздник был установлен приказом главнокомандующего ВМФ Феликса Громова от 19 декабря 1995 года.

