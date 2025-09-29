В России предложили учредить День защитницы Отечества

Фото: 123RF/fotovlad

Глава общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов выступил с предложением учредить 29 сентября День женщин-военнослужащих (День защитницы Отечества). С такой идеей он обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщает РИА Новости.

В беседе с журналистами общественник объяснил, что именно 29 сентября 1806 года дочь сарапульского городничего Надежда Андреевна Дурова под мужским именем Александра Соколова присоединилась к казачьему полку. Позднее она отличилась в войнах с Францией и стала первой женщиной – офицером Российской императорской армии.

"Образ Надежды Дуровой в полной мере отражает архетип русской женщины-воительницы, готовой к жертве и подвигу ради Родины. Этот образ имеет глубокие исторические корни", – указал Корсунов.

В настоящее время в структурах Минобороны служат свыше 350 тысяч женщин, из которых порядка 45 тысяч имеют воинские звания, а 5 тысяч – офицеры. При этом около тысячи женщин принимают участие в СВО, что подтверждает их значительный вклад в обороноспособность страны.

Ранее депутаты ГД предложили установить 28 января новую памятную дату в России – День отечественной истории. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснял, что законопроект был разработан по предложению общественных организаций, ветеранских сообществ и ученых. Он добавил, что инициатива уже получила поддержку в Российской академии наук (РАН) и Минобрнауки.

