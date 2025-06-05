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Владимир Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его 8 сентября – в день рождения поэта Расула Гамзатова. С такой инициативой глава государства выступил на заседании совета по поддержке русского языка.

"Автор легендарных "Журавлей", он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу", – обратил внимание Путин.

Президент также призвал не затягивать работу по разработке нового закона о языках народов России. Поручение было дано на прошлом заседании, напомнил Путин, добавив, что идет речь о сбережении и дальнейшем развитии языков народов страны, а также о возможности их системной поддержки со стороны государства.

Кроме того, подчеркнул Путин, важно избавляться от вульгарных языковых заимствований, а также не использовать в общественном пространстве "кашу из латиницы". По его словам, подобные заимствования засоряют и коверкают русский язык. Особенно если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке.

"В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит, исторический алфавит – кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов. Наши писатели и классики еще в XIX веке иронизировали над таким подражательством", – заключил глава государства.

В 2024 году кабмин утвердил концепцию государственной языковой политики РФ. Документ предусматривает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, а также важность сохранения языкового многообразия. Также в документе затрагиваются вопросы обеспечения прав и защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов РФ.

Тем временем в Институте языкознания РАН заявили, что в России языки вымирают намного быстрее, чем в среднем по миру. Отмечается, что в XXI веке почти 7% вымерших в мире языков пришлось на Россию. В XX веке этот показатель был скромнее – 3,5%. В общей сложности с начала XX века в России исчезло 15 языков.