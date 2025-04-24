Около 90% опрошенных москвичей ставят ударение в слове "звонит" на второй слог

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Около 90% москвичей ставят ударение на второй слог в слове "звонит", выяснил телеканал Москва 24 в ходе опроса в телеграм-канале.

Вариант произношения слова "звонит" с ударением на первый слог остался в меньшинстве. В опросе приняли участие более 20 тысяч респондентов.

Как объяснил руководитель интернет-портала "Грамота.ру" Константин Деревянко, лингвисты отмечают планомерный процесс смещения ударения в словах, которые оканчиваются на "-ить".

При этом, по его словам, для людей, которые владеют литературной нормой, ударение на втором слоге в слове "звонить" долгое время будет свидетельствовать об образованности и высоком языковом стиле.

"Эти языковые противоречия показывают нам, насколько наш язык живой, позволяют обратить внимание на свою речевую культуру и задуматься, как мы говорим и пишем", – отметил Деревянко.

Он уточнил, что изменения в языке являются естественным процессом. Причины для смены окончаний и ударений у некоторых слов могут быть разными. Повлиять на это может в том числе исконный язык, из которого в русский пришло конкретное слово.

"Например, мало кто помнит, что в слове "йогурт" раньше ударение ставилось на второй слог, так как этот кисломолочный продукт пришел к нам из Турции, но после 1990 года полки магазинов заполонили западные аналоги, и по законам английского языка ударение сместилось на первый слог", – отметил Деревянко, добавив, что таких примеров много.

О том, что ударение в слове "звонит" постепенно смещается на первый слог, ранее заявила главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук. Она также указала, что это не случайность, а закономерность.

Ранее россияне рассказали, какие речевые ошибки их раздражают больше всего. Топ возглавило неверное использование местоимений. На втором месте оказались ошибки в постановке ударений.