Россияне назвали самые раздражающие речевые ошибки

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Больше половины (58%) россиян заявили, что знают правила орфографии и пунктуации, но при этом иногда допускают ошибки. 18% респондентов считают, что обладают абсолютной грамотностью. А 24% опрошенных признались, что плохо знакомы с правилами. Такие данные приводятся в совместном исследовании платформы "Дзен" и портала "Грамота.ру".

Самая распространенная ошибка, которую допускает треть опрошенных, – использование лишних букв в словах. Также 27% россиян неправильно согласовывают прилагательное с существительным. Среди других частых ошибок – неверная расстановка ударений (20%), проблемы с написанием глаголов с -ться/-тся (17%), а также неправильный выбор формы глагола (12%).

Наиболее раздражающей ошибкой россияне назвали неверное использование местоимений, например, "ихний" вместо "их". Такой вариант выбрала треть респондентов. Ошибки в постановке ударений раздражает 27% россиян, четверть опрошенных также отметила, что их нервирует использование неверных форм глаголов.

51% опрошенных подчеркнули, что ценят грамотную речь. При этом треть респондентов не обращает внимания на ошибки людей, а 19% не уверены, насколько для них важно соблюдение правил в речи и на письме.

Также 35% подчеркнули, что нельзя судить об интеллекте только по грамотной речи. Для трети опрошенных она все же служит явным признаком высоких интеллектуальных способностей. А вот 16% россиян считают, что умение применять правила никак не связано с умственными способностями.

Ранее эксперт по технике речи Тимур Рагга назвал самые популярные слова-паразиты у россиян. Выяснилось, что чаще всего россияне говорят такие слова-паразиты, как "блин" и его нецензурное производное, а также "типа", "на самом деле", "это самое" и "короче".