Эксперт назвал самые популярные слова-паразиты у россиян

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Чаще всего россияне говорят такие слова-паразиты, как "блин" и его нецензурное производное, "типа", "на самом деле", "это самое" и "короче". Об этом сообщает News.ru со ссылкой на эксперта по технике речи Тимура Раггу.

По его словам, даже грамотные и образованные люди иногда упрощают свою речь посредством этих слов.

"Таким образом он рискует сместить фокус внимания своего слушателя, а также прослыть неначитанным и малограмотным человеком", – заявил эксперт.

Он уточнил, что зачастую люди комбинируют слова-паразиты в одной фразе: "типа, это, короче".

Ранее тренер по речи и дизайну голоса Седа Каспарова назвала такие слова в речи человека необходимыми, отметив, что люди на них опираются при формулировании мыслей в диалоге. Однако, указала она, частное их произношение создает ненужные акценты и привлекает внимание.

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