Автором текста для "Тотального диктанта" в 2025 году стала Марина Москвина

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Автором текста для "Тотального диктанта", который пройдет в следующем году, стала финалист премии "Ясная поляна" писательница Марина Москвина, сообщает ТАСС.

Организаторы назвали имя автора текста "Тотального диктанта" в Международный день грамотности, который отмечается 8 сентября.

Ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" в 2025 году пройдет 5 апреля. Текст для акции уже написан и передан филологическому совету для дальнейшей совместной работы с автором.

8 сентября стартовало начало отбора городов для столицы акции. При этом финал конкурса "Столица Тотального диктанта" планируется зимой 2025-го в рамках XIII конференции "Динамические процессы в современном русском языке".

Предыдущая акция прошла 20 апреля на ВДНХ. Для диктанта выбрали текст писательницы Анны Матвеевой. На площадках выставки его читали журналист Дмитрий Тараторин и кинокритик Егор Москвитин. Столицей в 2024-м стал Томск. Именно там текст участникам зачитала его автор.