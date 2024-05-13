Участники "Тотального диктанта" чаще всего ошибались в словах "набок" и "вмиг"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Участники "Тотального диктанта" в 2024 году чаще всего допускали ошибки в наречиях "набок" и "вмиг", сообщается в телеграм-канале акции со ссылкой на филологов.

"Затруднения вызвало написание "не" с причастием в сочетании "уже не существующих газет", – добавляется в сообщении.

По данным филологов, частой стала ошибка в глагольном окончании "-ишь" вместо "-ешь" во фразе "Вырастешь – прочтешь". Часто участники акции ошибались в постановке знаков препинания – главным затруднением стала конструкция "по ее собственному выражению", а также вводное сочетание "собственно говоря".

"Среди тех, кто писал вторую и третью части текста, от 4 до 6% отличников, для писавших первую часть в офлайн- и онлайн-формате это число больше (от 7 до 9%), ну а с четвертой частью текста на отлично справились около 10% участников", – уточнил председатель Филологического совета диктанта Владимир Пахомов.

Ежегодная акция в этом году приняла почти 1,3 миллиона человек. В Москве диктант прошел на ВДНХ. Текст, подготовленный писательницей Анной Матвеевой, читала актриса Елизавета Арзамасова.

