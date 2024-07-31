Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ежегодная просветительская акция "Тотальный диктант" в 2025 году пройдет 5 апреля, передаете ТАСС, ссылаясь на пресс-службу акции.

Сезон откроется на онлайн-марафоне 8 сентября в День грамотности. Там же и будет объявлен автор текста для диктанта. Как уточнили в пресс-службе, текст для акции уже написан и передан филологическому совету для дальнейшей совместной работы с автором.

Кроме того, в этот день стартует начало отбора городов для столицы акции. При этом финал конкурса "Столица Тотального диктанта" планируется зимой 2025-го в рамках XIII конференции "Динамические процессы в современном русском языке".

Предыдущая акция прошла 20 апреля на ВДНХ. Для диктанта выбрали текст писательницы Анны Матвеевой. На площадках выставки его читали журналист Дмитрий Тараторин и кинокритик Егор Москвитин. Столицей в 2024-м стал Томск. Именно там текст участникам зачитала его автор.

Кроме того, начало регистрации в этом году переносилось из-за DDoS-атаки на сайт. Она открылась 10 апреля в 07:00 по московскому времени. Однако в 07:07 от пользователей со всего мира начали поступать сообщения, в которых говорилось о невозможности регистрации.