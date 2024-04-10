Фото: пресс-служба ВДНХ

Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант" пройдет на ВДНХ 20 апреля. Участие в ней будет бесплатным, однако необходима предварительная регистрация, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Начало диктанта назначено на 14:00 в Музее славянской письменности "Слово" и павильоне "Рабочий и колхозница". При входе посетителям следует предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

В Музее славянской письменности участниками смогут стать 50 человек, а в павильоне "Рабочий и колхозница" – 200 желающих. Для диктанта выбрали текст писательницы Анны Матвеевой. В музее его будет читать историк, писатель, журналист Дмитрий Тараторин, в павильоне – кинокритик Егор Москвитин.

Ранее стало известно, что особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" второй год подряд станет одной из площадок, где проведут просветительскую акцию "Тотальный диктант". Она пройдет в конгресс-центре площадки "Печатники" ОЭЗ "Технополис "Москва" по адресу Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5.

Столицей "Тотального диктанта" в 2024 году станет Томск. Именно там текст участникам прочитает Анна Матвеева. В 2023 году столицей мероприятия был Нижний Тагил, а еще ранее – Ярославль, Якутск, Санкт-Петербург и другие города.

