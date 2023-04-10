Названы два самых сложных слова для участников "Тотального диктанта"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Участники ежегодной акции "Тотальный диктант" чаще всего допускали ошибки в словах "сызмальства" и "кардинально". Об этом сообщила руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова, передает РИА Новости.

По ее словам, участники написали слово "сызмальства" девятью разными способами.

"Во-первых, это было раздельное написание. Кто-то писал "с измальства", "с ызмальства". Был даже вариант "с ъ измальства", – добавила руководитель новосибирской городской экспертной комиссии "Тотального диктанта" Марина Шпильман.

Не меньше ошибок было допущено в слове "извне". По ее словам, кто-то даже писал его как "из-в-не".

Шпильман сказала, что проблемы возникали во время написания наименований животных и птиц. Так, слово "рябчик" писали как "ряпчек", а "барсук" стал "борсуком" и "барсюком". Встречались написания "инот" и "янот" вместо "енот".

В 2023 году "Тотальный диктант" прошел 8 апреля. В прошлом году акция проходила в онлайн- и офлайн-форматах, в ней приняли участие 780,5 тысячи человек из 600 городов и 108 стран мира.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что участниками "Московской музейной недели" с начала года стали 250 тысяч человек. Он добавил, что следующая музейная неделя пройдет с 10 по 16 апреля. С полным перечнем программы жители и гости столицы могут ознакомиться на сайте "Московской музейной недели".



Сотрудники Мосгортранса примут участие в "Тотальном диктанте"

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