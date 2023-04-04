Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Акция "Ночь музеев" пройдет в России 20 мая. Об этом сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

"По традиции на портале "Культура.РФ" можно будет найти афишу всех мероприятий по стране, а также расписание видеотрансляций", – написала глава Минкультуры в своем телеграм-канале.

По словам Любимовой, тема всероссийской акции созвучна с Годом педагога и наставника – "История и истории". Мероприятия будут посвящены не только сохранению памяти и российским духовно-нравственным ценностям, но и отдельным героям, наставникам, определенным событиям, коллекциям и научным открытиям.

Министр подчеркнула, что в настоящее время музеи и другие культурные учреждения по всей стране готовят для посетителей экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы. Любимова считает, что каждый человек сможет найти для себя интересные мероприятия.

Ранее глава министерства сообщила, что Всероссийская акция "Библионочь" в этом году состоится 27 мая, в Общероссийский день библиотек.

Министр назвала "Библионочь" одним из главных культурных событий в РФ, отметив, что в этот день россияне могут не только интересно провести время, но и иначе взглянуть на литературную классику.



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