"Тотальный диктант" проведут на площадке ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" второй год подряд станет одной из площадок, где проведут просветительскую акцию "Тотальный диктант". Об этом сообщил гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.



"Проект играет важную роль в сохранении и развитии основы культурного кода нашей страны – русского языка", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

"Тотальный диктант" проведут в конгресс-центре площадки "Печатники" ОЭЗ "Технополис "Москва" по адресу Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, при себе должен быть паспорт.

Текст участникам прочитает заместитель гендиректора ОЭЗ по коммуникациям Татьяна Семенова. По ее мнению, написание диктанта является не только способом проверить грамотность, но и познакомиться с современной русской литературой.

В 2024 году участники под диктовку напишут отрывок из дневниковой прозы редактора и журналиста Анны Матвеевой. Она является автором произведений "Каждые сто лет", "Небеса", "Завидное чувство Веры Стениной" и других.

Столицей "Тотального диктанта" в 2024 году станет Томск. Именно там текст участникам прочитает Анна Матвеева. В 2023 году столицей мероприятия был Нижний Тагил, а еще ранее – Ярославль, Якутск, Санкт-Петербург и другие города.

