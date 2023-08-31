"Тотальный диктант" пройдет 20 апреля 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Акция "Тотальный диктант" пройдет в России 20 апреля 2024 года, сообщает ТАСС.

В будущем году просветительская акция отпразднует свое двадцатилетие. Автора объявят в прямом эфире 8 сентября, когда отмечается Международный день грамотности.

В этот же день стартует отбор городов для участия в конкурсе "Столица "Тотального диктанта".

Акция "Тотальный диктант" впервые прошла в 2004 году. Ее цель – показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно.

В 2023 году столицей диктанта стал Нижний Тагил. "Тотальный диктант" прошел 8 апреля. Участники ежегодной акции чаще всего допускали ошибки в словах "сызмальства" и "кардинально".

В прошлом году акция проходила в онлайн- и офлайн-форматах, в ней приняли участие 780,5 тысячи человек из 600 городов и 108 стран мира.

Сотрудники Мосгортранса примут участие в "Тотальном диктанте"