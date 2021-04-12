Организаторы "Тотального диктанта" рассказали о частых ошибках

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Текст акции "Тотальный диктант" в 2021 году был сложным пунктуационно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя филологического совета диктанта Владимира Пахомова.

По его словам, с точки зрения орфографии наибольшие трудности у участников вызвали слова "не скоро" и "промокнуть".

Пахомов отметил, что также встречались ошибки в словах "тормошить" и "сетчатка". При этом со словом "стоп-кадр" участники акции в большинстве случаев справились.

В этом году в просветительской акции "Тотальный диктант" участвовали более 670 тысяч человек. По словам директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец, годом ранее текст написали чуть более 279 тысяч.

Она подчеркнула, что этот рост говорит о том, что онлайн-формат более востребован и вовлеченность аудитории была выше.

Очно диктант написали 90 тысяч человек, онлайн – 35 500, в формате "пишем дома" в качестве зрителей онлайн-марафона диктант написали 577 тысяч человек. Еще 8 198 тысяч выполнили специальный тест TruD.

"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция для всех желающих. Ее участники могут проверить грамотность, а также знание русского и английского языков. В 2021 году автором текста "Тотального диктанта" стал известный писатель Дмитрий Глуховский.

