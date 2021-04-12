Организаторы "Тотального диктанта" рассказали о частых ошибках

13:31
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Текст акции "Тотальный диктант" в 2021 году был сложным пунктуационно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя филологического совета диктанта Владимира Пахомова.
По его словам, с точки зрения орфографии наибольшие трудности у участников вызвали слова "не скоро" и "промокнуть".
Пахомов отметил, что также встречались ошибки в словах "тормошить" и "сетчатка". При этом со словом "стоп-кадр" участники акции в большинстве случаев справились.
В этом году в просветительской акции "Тотальный диктант" участвовали более 670 тысяч человек. По словам директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец, годом ранее текст написали чуть более 279 тысяч.
Она подчеркнула, что этот рост говорит о том, что онлайн-формат более востребован и вовлеченность аудитории была выше.
Очно диктант написали 90 тысяч человек, онлайн – 35 500, в формате "пишем дома" в качестве зрителей онлайн-марафона диктант написали 577 тысяч человек. Еще 8 198 тысяч выполнили специальный тест TruD.
"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция для всех желающих. Ее участники могут проверить грамотность, а также знание русского и английского языков. В 2021 году автором текста "Тотального диктанта" стал известный писатель Дмитрий Глуховский.
Организаторы подвели первые итоги "Тотального диктанта"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: