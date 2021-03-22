"Тотальный диктант" впервые проведут на английском языке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2021 году акция "Тотальный диктант" впервые пройдет сразу на двух языках – на английском и на русском, рассказали в пресс-службе проекта.

"31 марта на сайте totaldict.ru откроется регистрация на площадки акции 2021 года. Участники "Тотального диктанта" этого года смогут проверить, хорошо ли они помнят правила правописания не только в русском языке, но и в английском – для этого нужно выбрать соответствующие площадки", – говорится в сообщении.

Проводить диктант на английском планируется в 18 городах на 52 площадках: в Астрахани, Брянске, Владивостоке, Владимире, Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске, сообщает ТАСС.

Больше всего площадок организуют в Москве. Читать текст на английском будут актер Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус и другие.

Автором русской и английской версий диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский.

Организаторы отметили, что при проверке диктанта на английском пунктуация учитываться не будет. Снижать оценки станут лишь за орфографические ошибки. Они добавили, что диктант на английском стартует через полчаса после диктанта на русском.

В этом году к организации акции присоединилась международная образовательная компания EF Education First.

Ранее сообщалось, что Якутск стал столицей "Тотального диктанта – 2021". В финале конкурса по выбору столицы диктанта боролись Якутск, Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск.