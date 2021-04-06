Краеведческий диктант "Московский код" состоится 18 апреля

14:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Краеведческий диктант "Московский код" пройдет 18 апреля на портале "Узнай Москву". Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).
Отмечается, что в 2021 году диктант пройдет уже в третий раз.
"Это уникальный проект, который позволяет проверить свои знания о Москве, а также узнать новые исторические факты и городские легенды. В этот раз вопросов будет 25, мы подготовили их совместно с краеведами, архитекторами, реставраторами и историками", – уточнил руководитель ведомства Алексей Емельянов.
Известно, что диктант будет доступен на портале в период в 10:00 до 22:00. Участникам зададут вопросы, посвященные историческим зданиям и памятникам, архитектурным элементам и стилям, а также зодчим и памятным адресам Москвы. Пройти диктант можно в течение часа.
Вопросы зачитают знаменитые деятели культуры и искусства, теле- и радиоведущие, политические и общественные деятели, спортсмены, блогеры. Среди них Дмитрий Бертман, Евгений Богатырев, Евгений Герасимов, Михаил Швыдкой, Евгений Миронов, Софья Троценко и другие.
Ранее сообщалось, что онлайн-марафон "Тотального диктанта" пройдет 10 апреля. Отмечается, что это особенно актуально в условиях ограничений, действующих во многих регионах.
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