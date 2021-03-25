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Онлайн-марафон "Тотального диктанта" пройдет 10 апреля. Об этом сообщается на сайте проекта.

Отмечается, что это особенно актуально в условиях ограничений, действующих во многих регионах.

"Марафон – отличная возможность не только написать диктант одновременно со всеми, но и присоединиться к большому международному празднику русского языка", – говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия рассказали, что в этом году онлайн-марафон будет впервые транслироваться из двух студий. Основная студия будет находиться в Москве, а дополнительная – в Якутске, который выбрали столицей диктанта 2021 года.

"Центральными темами онлайн-марафона 2021 года станут не только русский язык, но и семейные ценности – именно они лежат в основе текста диктанта этого года, а также кино. Всех зрителей марафона ждет премьера фильма "Обещания", снятого по тексту диктанта", – подчеркнули организаторы.

Гостями марафона станут комментатор и ведущий Виктор Гусев, кинокритик Антон Долин, заведующий сектором теоретической семантики Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН и научный консультант "Яндекса" Борис Иомдин, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, автор блога о русском языке "Истоки слова" Светлана Гурьянова и автор текста "Тотального диктанта – 2021" Дмитрий Глуховский.

Стартует онлайн-марафон 10 апреля в 07:00 по московскому времени, а завершится 11 апреля в 01:00. Зарегистрироваться и выбрать время написания диктанта можно на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что в 2021 году "Тотальный диктант" впервые проведут на английском языке. Он состоится в 18 городах на 52 площадках.