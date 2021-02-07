Якутск стал столицей "Тотального диктанта – 2021"

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Якутск стал столицей "Тотального диктанта" в 2021 году, который пройдет 10 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Финал конкурса по выбору столицы диктанта проходил 6 февраля, в нем боролись Якутск, Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск. В этом году текст для участников диктанта прочитает его автор Дмитрий Глуховский.

В прошлом году "Тотальный диктант" прошел в трех форматах 17 октября. Участники могли написать его традиционно в аудитории при соблюдении всех правил санитарной безопасности, а также онлайн. Диктант был посвящен изобретателю Константину Циолковскому и космосу. Автором текста стал писатель Андрей Геласимов.

"Тотальный диктант" впервые провели в 2004 году в Новосибирске. Тогда его написали 250 человек. С тех пор он стал ежегодным. Авторами текстов выступали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, а также Алексей Иванов и Леонид Юзефович.