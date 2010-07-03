Названы тема и автор "Тотального диктанта – 2020"

12:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Тотальный диктант" в следующем году будет посвящен изобретателю Константину Циолковскому и космосу. Автором текста стал современный российский писатель Андрей Геласимов, пишет Агентство "Москва".
"Я давным-давно мечтал написать историю о зарождении гигантской идеи, которая меняет человечество. Мне всегда было интересно посмотреть, как у истоков зарождения идеи складывались обстоятельства. Поэтому я и написал текст в четырех частях о том, как зародилась великая идея", – рассказал писатель.
"Мне кажется, очень здорово, что именно этот писатель стал автором. Он, как и сама акция, из Сибири. Во-вторых, он переведен на разные языки и востребован за рубежом", – отметила руководитель проекта Ольга Ребковец.
По ее словам, организаторы постараются привлечь космонавтов и научных деятелей к числу звезд, которые будут диктовать текст участникам. Работа над этим начнется в феврале-марте следующего года.
Образовательная акция "Тотальный диктант" проходит ежегодно для всех желающих. Первый диктант состоялся в 2004 году в Новосибирске, в 2020 году акция пройдет 4 апреля.
В разные года авторами текстов диктантов были писатели Борис Стругацкий, Дина Рубина, Дмитрий Быков, Захар Прилепин и другие. В этом году текст "Тотального диктанта" написал литературовед и критик Павел Басинский.
1 ноября на Казанском вокзале в Москве пройдет "Большой этнографический диктант". Участникам предстоит ответить на 30 тестовых вопросов на знание истории, культуры и традиций разных народов России.
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