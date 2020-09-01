"Тотальный диктант" пройдет в очном и онлайн-формате в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Тотальный диктант" состоится 17 октября 2020 года, он пройдет в трех форматах, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
"Тотальный диктант-2020 пройдет 17 октября при любых условиях. Штабом проекта были разработаны три сценария, которые учитывают эпидемиологическую ситуацию в разных точках мира", – рассказали организаторы.
Они отметили, что его можно будет написать в традиционном формате в аудитории. При организации мероприятия будут учитываться правила санитарной безопасности.
Кроме того, по словам организаторов, в "Тотальном диктанте" можно будет поучаствовать онлайн. Россиянам предлагается пройти его либо через специальную форму на сайте проекта, либо в новом формате "#пишемдома" под трансляцию на странице "Тотального диктанта".
Ранее сообщалось, что темой мероприятия в 2020 году станет космос и изобретатель Константин Циолковский. Автором текста стал писатель Андрей Геласимов.
"Тотальный диктант" должен был пройти 4 апреля 2020 года. Однако мероприятие перенесли в связи с пандемией коронавируса. Впервые за всю историю проекта "Тотальный диктант" состоится осенью.
"Тотальный диктант" перенесли на октябрь из-за коронавируса
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