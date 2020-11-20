По тексту "Тотального диктанта – 2021" снимут фильм

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Короткометражный фильм "Обещания" снимут по тексту, который написал Дмитрий Глуховский для "Тотального диктанта – 2021". Об этом сообщается на сайте акции.
В сообщении отмечается, что картину будут показывать перед началом диктанта.
"Затем она будет заявлена к участию в конкурсных программах российских и международных кинофестивалей", – отмечают организаторы акции на сайте.
По словам главы фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец, эту историю нельзя рассказывать участникам "по часовым поясам" – обычно пишущим диктант читают произведение по частям.
"Очень важно, чтобы каждый участник прожил ее вместе с героями от начала до конца", – рассказала Ребковец.
Автором сценария для ленты тоже стал сам Глуховский. Тем более это его не первая работа в качестве сценариста короткометражного кино.
Осенью 2020 года "Сера" по его сценарию получила сразу две награды "Кинотавра".
Режиссером "Обещаний" станет Лана Влади, которая работала и над "Серой". В качестве продюсера картины выступил Владимир Маслов.
Ранее на большие экраны вышел фильм любимого режиссера всех кинокритиков. "Вечный свет" Гаспара Ноэ уже показывали в Каннах, где он собрал много хороших отзывов. Теперь же лента с Шарлоттой Генсбур в главной роли становится чуть ли не главной киноновинкой ноября.
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