Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Международная историческая акция "Диктант Победы" пройдет 29 апреля, сообщает Агентство "Москва".
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн напомнил, что в этом году акция состоится в третий раз.
"Акция "Диктант Победы" стала уже традиционной, она стала заметным явлением в жизни не только нашей страны, но и за ее пределами", – сказал депутат.
Он также назвал партнеров акции – это Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Российский государственный гуманитарный университет. Они уже завершают работу над блоками вопросов.
В этом году для иностранцев добавятся еще четыре блока вопросов. Их переведут на несколько языков, включая английский. Хинштейн выразил надежду, что в этом году количество площадок для диктанта превысит предыдущие периоды, составив 11–12 тысяч.
Всероссийский исторический диктант, посвященный событиям Великой Отечественной войны, впервые прошел в 2019 году. Тогда в "Диктанте Победы" приняли участие около 100 тысяч человек.
Сам диктант состоял из 20 вопросов на знание фактов Великой Отечественной войны, оформлен он был в виде теста. Пройти тест на знание ВОВ могли во всех субъектах Российской Федерации и 22 зарубежных государствах.
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