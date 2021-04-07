Всероссийский космический диктант пройдет в Центре профориентации метро Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
11 апреля в Центре профориентации метро состоится первый Всероссийский космический диктант. Об этом сообщает столичный Дептранс.
В материале уточняется, что Мосметро стало партнером проекта, который ВДНХ организует при поддержке "Роскосмоса".
Участником диктанта может стать любой желающий старше 12 лет. На площадке предусмотрено 40 мест.
"Нужно будет ответить на 30 вопросов – 2 минуты на каждый. Тематика – космос и все, что с ним связано", – говорится в сообщении.
Для подготовки организаторы рекомендуют обновить знания по истории первых полетов в космос, биографиях легендарных космонавтов и конструкторов, а также исследованиям планет.
Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Регистрация откроется позднее, необходимо следить за обновлениями.
Результаты станут известны 25 апреля. Победителем станет тот, кто сумеет быстрее других дать больше всего правильных ответов.
Организаторы обращают внимание на действующие санитарные правила и напоминают взять с собой маску и перчатки.
Ранее сообщалось, что 18 апреля состоится краеведческий диктант "Московский код". В 2021 году диктант пройдет уже в третий раз.
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