Правительство утвердило концепцию государственной языковой политики РФ

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Кабмин утвердил концепцию государственной языковой политики РФ. Об этом заявили в Минпросвещения России, передает ТАСС.

Документ предусматривает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также подчеркивает статус языка как государственного.

Помимо этого, в документе отражены вопросы создания условий для изучения русского языка иностранцами и их детьми. Это позволит облегчить языковую адаптацию иностранных граждан. Также в документе затрагиваются вопросы обеспечения прав и защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов РФ.



В министерстве указали, что данная концепция разработана по поручению Владимира Путина.

Ранее президент России включил в задачи госполитики страны противодействие излишнему использованию иностранных слов. Также в число задач вошло создание произведений литературы и искусства, которые способствуют сохранению и популяризации традиционных ценностей.