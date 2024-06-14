14 июня, 19:14Политика
Правительство утвердило концепцию государственной языковой политики РФ
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Кабмин утвердил концепцию государственной языковой политики РФ. Об этом заявили в Минпросвещения России, передает ТАСС.
Документ предусматривает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также подчеркивает статус языка как государственного.
Помимо этого, в документе отражены вопросы создания условий для изучения русского языка иностранцами и их детьми. Это позволит облегчить языковую адаптацию иностранных граждан. Также в документе затрагиваются вопросы обеспечения прав и защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов РФ.
В министерстве указали, что данная концепция разработана по поручению Владимира Путина.
Ранее президент России включил в задачи госполитики страны противодействие излишнему использованию иностранных слов. Также в число задач вошло создание произведений литературы и искусства, которые способствуют сохранению и популяризации традиционных ценностей.
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