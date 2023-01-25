Борьба с излишней иностранной лексикой потребует изменения законов – сенатор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Совфеде РФ заявили, что указ Владимира Путина о борьбе с излишней иностранной лексикой потребует изменения законов. Об этом предупредила председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Как отметила сенатор, этот вопрос обсуждался парламентариями уже не раз.

"Да, безусловно, его исполнение потребует совершенствования нормативно-правовой базы, но в данном случае это комплексная работа. И не только органов исполнительной и законодательной власти. Это, что называется, все общество и вся страна должны проникнуться этой идеей", – передает ТАСС ее слова.

Гумерова объяснила, что указы главы государства часто требуют вносить определенные корректировки в законодательство. Она уточнила, что над исполнением данного указа будет работать несколько профильных ведомств, в том числе ее комитет.

"Безусловно, по исполнению этих законов потом должны быть очень четкие, вовремя разработанные подзаконные нормативно-правовые акты", – добавила она.

Сенатор еще раз подчеркнула необходимость комплексной работы. Потребуются также и воспитательные меры, подчеркнула Гумерова. Отдельное внимание следует обратить на уровень культуры государственных и муниципальных служащих в РФ, а также на написание нормативно-правовых актов, считает она.

Среди населения нужно закрепить понимание, что правильный русский язык – это хорошо, резюмировала Гумерова.

Ранее Путин включил в задачи государственной политики России противодействие излишнему использованию иностранных слов. Так, подраздел о мерах языковой политики дополнен новым абзацем: "Защита и поддержка русского языка как государственного языка РФ, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики".

Кроме того, в число задач вошло создание произведений литературы и искусства, которые способствуют сохранению и популяризации традиционных российских ценностей.

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