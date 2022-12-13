Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных заимствований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума в первом чтении приняла законопроект о защите русского языка от иностранных заимствований. Об этом сообщает ТАСС.

"Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов", – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект был внесен правительством в Госдуму 26 октября. Он предполагает контроль за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка.

Проект предусматривает недопустимость использования иностранных слов в русском языке, если им есть аналог. В случае если иностранные слова не имеют аналога в русском языке, они могут быть использованы.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете использования в рекламе букв алфавитов, созданных не на основе кириллицы. Автор инициативы, член Совфеда Сергей Цеков пояснил, что закон необходим из-за "засилья" иностранных слов, которые принижают и засоряют русский язык.

Позже сенатор, соавтор закона о запрете латиницы в рекламе Ольга Ковитиди заявила, что он не коснется букв Z и V. По ее словам, буквы не используются в рекламе, а наносятся в основном на военную технику.



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