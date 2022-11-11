В Киеве исключили русский язык из программ в детских садах и школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

На Украине считают, что это решение поможет избежать эскалации напряжения в обществе и усилить защиту образовательного пространства. Как отметил председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук, язык сегодня – это вопрос национальной безопасности.

Он рассказал, что предусмотрен переход групп и классов с русского на государственный язык.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории страны. Он также отметил, что нарратив о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими представляет опасность для государства.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал слова Данилова о русском языке. Он заявил, что с начала спецоперации видел много не приносящей пользы риторики. Вместе с тем Дюжаррик добавил, что слова имеют значение.

Глава Крыма Сергей Аксенов также прокомментировал слова Данилова. По его словам, исчезнет не русский язык, а Украина, которой "руководят такие персонажи". Глава Крыма подчеркнул, что действия Данилова наглядно демонстрируют "продажу своего достоинства".

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