В ООН обратили внимание на слова Данилова о русском языке

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Данилов заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины. Он также отметил, что нарратив о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими представляет опасность для государства.

"Пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своем русском языке", – сказал Данилов.

Дюжаррик, в свою очередь, заявил, что с начала спецоперации видел много не приносящей пользы риторики. Вместе с тем он добавил, что слова имеют значение.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов также прокомментировал слова Данилова. По его словам, исчезнет не русский язык, а Украина, которой "руководят такие персонажи". Глава Крыма подчеркнул, что действия Данилова наглядно демонстрируют "продажу своего достоинства".



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