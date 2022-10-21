В Крыму ответили на слова главы СНБО об исчезновении русского языка на Украине

Фото: vk.com/aksenovrk

Глава Крыма Сергей Аксенов дал ответ на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что русский язык должен полностью исчезнуть на Украине.

"Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи", – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава Крыма подчеркнул, что действия Данилова наглядно демонстрируют "продажу своего достоинства". Аксенов уточнил, что секретарь СНБО Украины в том числе продал и память предков "за тухлую бандеровскую похлебку".

Ранее ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Наталья Трухановская сообщила, что русский язык в некоторых регионах необходимо преподавать как иностранный. Она подчеркнула, что подобную практику можно было бы применить для учащихся из стран СНГ и дальнего зарубежья.

До этого сообщалось, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях может появиться учебник по украинскому языку. Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев подчеркнул, что учебное пособие будет разработано на классических советских основах.

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