Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

21 октября, 21:14

Политика

В Крыму ответили на слова главы СНБО об исчезновении русского языка на Украине

Фото: vk.com/aksenovrk

Глава Крыма Сергей Аксенов дал ответ на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что русский язык должен полностью исчезнуть на Украине.

"Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи", – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава Крыма подчеркнул, что действия Данилова наглядно демонстрируют "продажу своего достоинства". Аксенов уточнил, что секретарь СНБО Украины в том числе продал и память предков "за тухлую бандеровскую похлебку".

Ранее ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Наталья Трухановская сообщила, что русский язык в некоторых регионах необходимо преподавать как иностранный. Она подчеркнула, что подобную практику можно было бы применить для учащихся из стран СНГ и дальнего зарубежья.

До этого сообщалось, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях может появиться учебник по украинскому языку. Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев подчеркнул, что учебное пособие будет разработано на классических советских основах.

Читайте также

политика

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика