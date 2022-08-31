В Минпросвещения РФ заявили о подготовке учебника по классическому украинскому языку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минпросвещения РФ начало готовить учебник по классическому украинскому языку. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Отдельно скажу, что ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработан специальный учебный план, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что геополитический кризис 2022 года и спецоперация РФ по защите ДНР и ЛНР могут войти в курс истории для учащихся 10–11-х классов в России.

В Минпросвещения отмечали, что спецоперация будет включена в учебный курс "История России", а текущий геополитический кризис – в курс "Всеобщая история".

