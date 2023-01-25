Путин включил в задачи госполитики борьбу с использованием иностранных слов

Фото: depositphotos/amnarj20066

Владимир Путин включил в задачи государственной политики России противодействие излишнему использованию иностранных слов. Соответствующий указ подписан и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, подраздел о мерах языковой политики дополнен новым абзацем: "Защита и поддержка русского языка как государственного языка РФ, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики".

Кроме того, в число задач вошло создание произведений литературы и искусства, которые способствуют сохранению и популяризации традиционных российских ценностей. Президент России поручил создать информационные материалы, а также телевизионные и радиопрограммы, интернет-ресурсы, которые соответствуют поставленным целям и задачам.

Также глава государства включил в задачи госполитики защиту института брака как союза мужчины и женщины. Согласно указу, в стране должны быть созданы условия, при помощи которых будут происходить воспитание и развитие детей на основе традиционных ценностей.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о защите русского языка от иностранных заимствований. Законопроект был внесен правительством в Госдуму 26 октября, который предполагает контроль за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка.

Согласно проекту, недопустимо использовать иностранные слова, если им существует аналог. В случае отсутствия аналога иностранные слова могут быть использованы.



Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных заимствований

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!