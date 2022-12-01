В ГД внесли законопроект о запрете использования в рекламе не кириллического алфавита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли законопроект о запрете использования в рекламе букв алфавитов, созданных не на основе кириллицы. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

При этом в качестве исключения допускается использование фирменных наименований и уже прошедших регистрацию товарных знаков. В пояснительной записке значится, что в рекламе преобладают иноязычные элементы, написанные латиницей. Предполагается, что закон позволит защитить использование кириллического письма в рекламной среде.

Автор инициативы, член Совфеда Сергей Цеков пояснил, что закон необходим из-за "засилья" иностранных слов, которые принижают и засоряют русский язык. По его словам, в стране используют языки "врагов России" – Англии и США.

"Язык – это код страны как таковой, код национальности, поэтому, по мнению фактически всего Крыма, чтобы избавиться от этой иностранщины на наших вывесках, реклама как таковая должна быть только на кириллице. Мы заявляем этим законопроектом, что мы защищаем не просто русский язык, мы защищаем кириллицу как основу русского языка", – приводит слова Цекова "Газета.ру".

Сенатор выразил мнение, что проект нужно было внести 10–30 лет назад, чтобы сегодня не было преимущества латиницы. Он напомнил, что все республики и регионы России общаются на русском или языке, основанном на кириллице. Цеков подчеркнул, что законопроект важен для сохранения единства российского народа.

Он также назвал расходы компаний, которым придется изменить рекламные вывески, мизерными по сравнению с пользой для страны.

"С точки зрения патриотического воспитания нашего народа, с точки зрения сохранения единства нашего народа эти расходы обратные от тех расходов, которые они потратили на установление этих вывесок или чего-то другого на латинице. Ничего", – отметил Цеков.

Сенатор назвал поразительной вещью, что в России используют язык открытых врагов страны – Англии и США. Он также выразил мнение, что иностранные слова и латиница являются мягкой силой, разрушающей государство.

Ранее депутат Госдумы Сергей Коткин предложил выпускать авиабилеты на русском языке. Он пояснил, что вся важная информация напечатана на английском языке, что создает трудности для россиян. При этом настроить печать кириллицей в системах бронирования Sabre и Amadeus невозможно.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!