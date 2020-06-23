Поправка в Конституцию о русском языке не позволит его потерять – Лукинский

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поправка в Конституцию о русском языке поможет России сохранить ее уникальную культуру, сообщил заслуженный артист РФ Николай Лукинский.

"1 июля обязательно пойду голосовать за поправки в Конституцию. Одной из важных поправок я считаю поправку о русском языке, которая закрепляет за ним статус государствообразующего языка", – цитирует актера Агентство "Москва".

По его словам, с развитием бизнеса иностранная терминология, а значит, и культура все интенсивнее входят в жизнь россиян. В этом, по его мнению, нет ничего плохого, если бы не наносило ущерб русскому языку.

"Получается, что мы от него, от своих истоков как бы отрываемся и, значит, становимся более слабыми. А ведь неслучайно Кирилл и Мефодий, создавшие кириллицу, признаны святыми. Есть поговорка: что имеем – не храним, потерявши – плачем. Надеюсь, что поправка в Конституцию о русском языке не позволит нам его потерять, а значит сохранить нашу уникальную культуру", – добавил Лукинский.

Артист также выделил поправку о нерушимости границ государства. Он считает, что ситуация в современном мире такова, что потребовалось в основной закон страны внести поправку о защите исторической правды и недопустимости умаления значения подвига народа при защите Отечества.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента РФ запланировано на 1 июля. С 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

