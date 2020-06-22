Артист Сергей Безруков выразил поддержку предложенным поправкам к Конституции

13:49
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков заявил, что предложенные поправки в Конституцию позволят изменить отношение к культуре. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Наконец-то культура официально, на уровне основного закона страны, объявлена уникальным наследием народа и будет гарантированно поддерживаться и охраняться государством", – сказал Безруков.
По его словам, уникальность сразу дает понятию культуры особый статус, а это позволит изменить к ней отношение.
"Это не может не радовать. Особенно учитывая, что на протяжении последних десятилетий культура являлась сферой услуг и отношение к ней было соответствующим", – отметил артист.
Он также добавил, что еще одним важным моментом в поправках является сохранение уникальности многонациональной культуры страны.
Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина отметила целесообразность и своевременность предлагаемых поправок в Конституцию РФ. Она рассказала, что выступает за активную гражданскую позицию, уточнив, что поддерживает проведение голосования по поправкам в Конституцию в любом формате.
Депутат подчеркнула, что по каждому предлагаемому изменению проводились исследования аналогичных институтов за рубежом. Пушкина выразила мнение, что "российская Конституция может стать одной из самых прогрессивных на современном этапе в части социальных гарантий".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.
1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
Как поправки в Конституцию повлияют на работу Совета Федерации и Госдумы
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