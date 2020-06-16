Оксана Пушкина отметила целесообразность предлагаемых поправок в Конституцию

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Депутат Госдумы Оксана Пушкина отметила целесообразность и своевременность предлагаемых поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Она рассказала, что выступает за активную гражданскую позицию, уточнив, что поддерживает в любом формате проведение голосования по поправкам в Конституцию.

"Безусловно, все гарантии, предложенные президентом, можно было бы закрепить и на уровне федерального законодательства. Но в условиях периодически возникающих вызовов нельзя допустить, чтобы в будущем такие гарантии могли бы быть пересмотрены в сторону ухудшения", – подчеркнула Пушкина.

Депутат подчеркнула, что по каждому предлагаемому изменению проводились исследования аналогичных институтов за рубежом. Пушкина выразила мнение, что "российская Конституция может стать одной из самых прогрессивных на современном этапе в части социальных гарантий".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

