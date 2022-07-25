В России выросло число ноутбуков без русской раскладки

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В российских магазинах все чаще встречаются ноутбуки, клавиатура которых не имеет русской раскладки. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как объясняют дистрибьюторы, это связано с практикой параллельного импорта. Дело в том, что ввозимые таким образом устройства изначально созданы для других рынков, поэтому опция с русскими символами на клавишах может быть не предусмотрена.

По мнению Андрея Латышева, ответственного за компьютерное направление компании "Марвел-Дистрибуция", к концу текущего года доля ноутбуков и клавиатур без кириллицы на российском рынке может достигнуть 10%.

В Минпромторге напомнили, что при необходимости покупатели могут нанести необходимую раскладку в РФ, однако производители устройств напоминают, что это может привести к прекращению действия гарантии.

Ранее стало известно, что ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли, предоставят покупателям годовую гарантию на сложную электронику, ввезенную по параллельному импорту. Это затронет бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры.

