10:39
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В России начали расти продажи обходного доступа к видеоиграм, сообщает газета "Коммерсант".
По оценкам аналитиков, спрос на такие услуги с марта увеличился на 24–52%. Посредники зарабатывают от 10 до 250% от цены продукта, к которому обеспечивают доступ.
Российские геймеры столкнулись с трудностями при покупке лицензионных игр. К примеру, PlayStation полностью ограничила работу внутреннего магазина, а также возможности приобрести или продлить подписку на PS+.
На Avito многие продавцы предлагают покупать игры через третьи страны, к примеру через Турцию. Есть также схема в отношении видеоигр Steam: посредники покупают продукт за рубежом, а затем передают его как подарок клиентам внутри системы.
Независимый эксперт Александр Зезюлин считает, что, если ограничения на покупку игр не снимут, число способов обойти запрет на покупку контента и посредников будет расти. Также, по его мнению, если обходные схемы станут массовыми, владельцы сервисов могут начать блокировать такие аккаунты.
Ранее ВЦИОМ рассказал, что 23% жителей России играют в видеоигры. В возрастной категории от 18 до 24 лет периодически играют 56% участников опроса. Ежедневно играм уделяют время 20% респондентов. В категории 25–34 года популярность видеоигр составила 34%. Что касается наиболее возрастной группы (от 60 лет и старше), играми увлекаются только 10% опрошенных.
Видеоигры как развлечения более востребованы среди мужчин – эта группа запускает их чаще в 2,5 раза, чем женщины.
В июле стало известно, что в России начались продажи видеоигр для приставок Sony Playstation 4 и 5 и для ПК, ввезенных в рамках параллельного импорта. В частности, стали доступны такие новинки, как Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo.
Зависимость от видеоигр стала заболеванием, сообщили в ВОЗ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: