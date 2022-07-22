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В России начали расти продажи обходного доступа к видеоиграм, сообщает газета "Коммерсант".

По оценкам аналитиков, спрос на такие услуги с марта увеличился на 24–52%. Посредники зарабатывают от 10 до 250% от цены продукта, к которому обеспечивают доступ.

Российские геймеры столкнулись с трудностями при покупке лицензионных игр. К примеру, PlayStation полностью ограничила работу внутреннего магазина, а также возможности приобрести или продлить подписку на PS+.

На Avito многие продавцы предлагают покупать игры через третьи страны, к примеру через Турцию. Есть также схема в отношении видеоигр Steam: посредники покупают продукт за рубежом, а затем передают его как подарок клиентам внутри системы.

Независимый эксперт Александр Зезюлин считает, что, если ограничения на покупку игр не снимут, число способов обойти запрет на покупку контента и посредников будет расти. Также, по его мнению, если обходные схемы станут массовыми, владельцы сервисов могут начать блокировать такие аккаунты.

Ранее ВЦИОМ рассказал, что 23% жителей России играют в видеоигры. В возрастной категории от 18 до 24 лет периодически играют 56% участников опроса. Ежедневно играм уделяют время 20% респондентов. В категории 25–34 года популярность видеоигр составила 34%. Что касается наиболее возрастной группы (от 60 лет и старше), играми увлекаются только 10% опрошенных.

Видеоигры как развлечения более востребованы среди мужчин – эта группа запускает их чаще в 2,5 раза, чем женщины.

В июле стало известно, что в России начались продажи видеоигр для приставок Sony Playstation 4 и 5 и для ПК, ввезенных в рамках параллельного импорта. В частности, стали доступны такие новинки, как Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo.

