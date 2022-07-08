Аналитики рассказали, сколько геймеров в РФ смогли найти себе пару в видеоигре

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Любовь в видеоигре смогли встретить 18% участвовавших в опросе пользователей видеоигр в России, сообщает Life.ru.
При этом 49% с помощью игр нашли себе хороших друзей, еще 13% хотели бы приобрести подобный опыт общения.
47% респондентов сообщили о нейтральном отношении к дружбе в видеоиграх. В то время как 43% назвали такой опыт положительным, порядка половины из них поддерживают контакт с друзьями по видеоиграм. Уточняется, что каждый пятый встречается с такими друзьями вне интернета.
Порядка 50% опрошенных геймеров встретили свою пару благодаря игре в одной команде, в то же время для трети респондентов это было случайностью, а 16% таким образом специально искали пару. Отмечается, что девушки от 18 до 24 чаще прибегали к такому способу знакомства.
Согласно данный опроса, самыми популярными жанрами игр, где происходит знакомство с противоположным полом, стали головоломки (21%), стратегии (19), шутеры (14) и MMORPG (11).
Ранее психолог, коуч по женскому пикапу Элена Гамаюн сообщила, что женщина должна проверить мужчину и убедиться в его адекватности перед встречей после онлайн-знакомства.
По словам эксперта, перед тем как идти на свидание, желательно созвониться с человеком по видеозвонку. Кроме того, на самой встрече нельзя оставлять без присмотра свои вещи, сумочку и телефон.
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