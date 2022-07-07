Психолог рассказала, как не стать жертвой мошенников на сайте знакомств

Обманывать на сайте знакомств могут как мужчины, так и женщины. Психолог, эксперт в области отношений Алиса Метелина раскрыла основные мошеннические схемы, сообщает Pravda.Ru.

Специалист отметила, что больше всего нужно опасаться женатых мужчин, которые пытаются выдать себя за холостых. По ее словам, на первом свидании такой человек начнет оправдываться, что живет с женой в разных комнатах или между ними давно все закончилось. Кроме того, обычно они в шутливом тоне убеждают девушек в том, что жена ничего не узнает.

Метелина подчеркнула, что на другую женщину указывает и то, что мужчина хочет лишь переписываться, избегая свиданий. По ее мнению, такие люди стремятся повысить свою самооценку за счет приложений для знакомств.

Психолог рекомендовала избегать мужчин, которые показывают успешную жизнь в другом городе. В этом случае у него внезапно случается "финансовая катастрофа", после которой он начинает просить деньги.

Метелина добавила, что обманывать могут и женщины. Например, некоторые втираются в доверие к молодым людям, сообщают им о пропаже телефона, намекая на необходимость покупки нового устройства.

"Однако в последнее время в моей практике складывается такая тенденция, что мужчин, наживающихся на наивности российских женщин, почему-то больше", – заключила психолог.

Ранее психолог и видеоблогер Вероника Степанова рассказала, что женщина должна быть привлекательна для самой себя, находиться в приподнятом настроении, быть легкой и беззаботной, чтобы влюбить в себя мужчину. Эксперт также рекомендовала надеть подчеркивающую фигуру одежду и сделать выбор в пользу не слишком вызывающего макияжа и маникюра.

