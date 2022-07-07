Психолог рассказала, как не стать жертвой мошенников на сайте знакомств

Обманывать на сайте знакомств могут как мужчины, так и женщины. Психолог, эксперт в области отношений Алиса Метелина раскрыла основные мошеннические схемы, сообщает Pravda.Ru.
Специалист отметила, что больше всего нужно опасаться женатых мужчин, которые пытаются выдать себя за холостых. По ее словам, на первом свидании такой человек начнет оправдываться, что живет с женой в разных комнатах или между ними давно все закончилось. Кроме того, обычно они в шутливом тоне убеждают девушек в том, что жена ничего не узнает.
Метелина подчеркнула, что на другую женщину указывает и то, что мужчина хочет лишь переписываться, избегая свиданий. По ее мнению, такие люди стремятся повысить свою самооценку за счет приложений для знакомств.
Психолог рекомендовала избегать мужчин, которые показывают успешную жизнь в другом городе. В этом случае у него внезапно случается "финансовая катастрофа", после которой он начинает просить деньги.
Метелина добавила, что обманывать могут и женщины. Например, некоторые втираются в доверие к молодым людям, сообщают им о пропаже телефона, намекая на необходимость покупки нового устройства.
"Однако в последнее время в моей практике складывается такая тенденция, что мужчин, наживающихся на наивности российских женщин, почему-то больше", – заключила психолог.
Ранее психолог и видеоблогер Вероника Степанова рассказала, что женщина должна быть привлекательна для самой себя, находиться в приподнятом настроении, быть легкой и беззаботной, чтобы влюбить в себя мужчину. Эксперт также рекомендовала надеть подчеркивающую фигуру одежду и сделать выбор в пользу не слишком вызывающего макияжа и маникюра.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: