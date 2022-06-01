Психолог рассказала, как определить готовность разведенного мужчины к новому браку

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Психолог Алиса Метелина рассказала, как определить готовность разведенного мужчины к новому браку. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, разведенный мужчина готов снова жениться, если он не прерывает общение и его действия понятны.

"Мужчины, готовые к семейным отношениям, есть. Они не пропадают с горизонта, их действия легко объяснимы. То есть он пропал на три дня, потому что оказался в больнице, но при этом позвонил или написал: "Я в больнице". А если он пропал на три дня, а потом сказал, что у него были дела, то этот мужчина не для серьезных отношений, он хочет еще поиграть", – пояснила Метелина.

Специалист подчеркнула, что иногда для разведенного мужчины брак ассоциируется с чем-то негативным. В этом случае он хочет отношений, но не совместного проживания. Если такой вариант устраивает женщину, тогда все хорошо, однако если она хочет создать семью, то эти отношения окажутся пустой тратой времени.

Ранее психолог Екатерина Альская рассказала, как определить изжившие себя отношения. По словам специалиста, зачастую неуверенность в себе и страх быть отвергнутым побуждают людей искать все самое плохое в партнере. Таким поведением он будто обесценивается, чтобы легче было разорвать отношения.

Особое внимание парам следует уделять интимной жизни, подчеркнула психолог. Если между партнерами пропало влечение, то и сексуальное взаимодействие будет более редким.

