Психолог объяснила, как определить изжившие себя отношения

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Психолог-сексолог Екатерина Альская рассказала, как определить изжившие себя отношения и суметь расстаться с партнером. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам специалиста, зачастую неуверенность в себе и страх быть отвергнутым побуждает людей искать все самое плохое в партнере. Таким поведением он будто обесценивается, чтобы легче было разорвать отношения.
Особое внимание парам следует уделять интимной жизни, подчеркнула Альская. Если между партнерами пропало влечение, то и сексуальное взаимодействие будет более редким. Важно улавливать моменты, когда это превращается в механическое удовлетворение потребностей.
Прямым указанием на расставание не могут считаться ссоры, убеждена психолог. Зачастую это не более чем попытка отстоять собственные границы и впоследствии найти решение, которое устраивает обоих. В то же время замалчивание желаний и потребностей провоцирует развитие пассивной агрессии.
В том случае, когда с развитием отношений партнеры начинают по-разному смотреть на жизнь, периодически проявляется чувство тревоги. Если отношения являются зрелыми и крепкими, то пара снова соединится на новом этапе.
Альская подчеркнула, что если в паре есть теплые совместные воспоминания, забота, ответственность и поддержка, то следует попытаться сохранить отношения. Если же между партнерами существует пустота и равнодушие, то смысла оставаться вместе может быть немного.
Если же партнеры принимают решение расстаться, следует завершать отношения максимально безопасно для себя. Следует защититься в случае, если муж или молодой человек абьюзер. При созависимых отношениях может потребоваться помощь психолога.
В том случае, если партнеры адекватно относятся друг к другу и не ощущают ни физической, ни финансовой, ни психологической опасности, важно понять, какие обязательства каждому следует выполнить, а также завершить совместные дела.
Ранее семейный психолог Ольга Романив рассказала о существовании такого явления, как "серый развод". Для такой ситуации характерно расставание пары, когда никто и подумать не мог о существовании у них проблем.
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